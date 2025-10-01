Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.

По ее словам, само списание не влечет пересмотра процентов. Это возможно лишь в случае нарушения вкладчиком условий договора. Во всех прочих случаях проценты должны быть начислены до момента истечения срока действия договора.

Исключение — лишь условие о минимальном неснижаемом остатке. Если после списания приставами сумма на вкладе становится ниже, договор считается расторгнутым, а проценты пересчитываются. Такое условие, по словам юриста, имеет большинство вкладов.

“Это не злоупотребление банка, а выполнение условий договора”, — продолжает Яковлева