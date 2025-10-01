https://ria.ru/20251001/protsenty-2045532238.html
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу - РИА Новости, 01.10.2025
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала агентству “Прайм” директор... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:17:00+03:00
2025-10-01T02:17:00+03:00
2025-10-01T02:17:00+03:00
мария яковлева
яковлев и партнеры
экономика
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
https://ria.ru/20250930/vklad-2045267787.html
https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария яковлева, яковлев и партнеры, экономика, вклады
Мария Яковлева, Яковлев и партнеры, Экономика, Вклады
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Юрист Яковлева: банк может обнулить проценты в случае списания денег приставами
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала агентству “Прайм”
директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
По ее словам, само списание не влечет пересмотра процентов. Это возможно лишь в случае нарушения вкладчиком условий договора. Во всех прочих случаях проценты должны быть начислены до момента истечения срока действия договора.
Исключение — лишь условие о минимальном неснижаемом остатке. Если после списания приставами сумма на вкладе становится ниже, договор считается расторгнутым, а проценты пересчитываются. Такое условие, по словам юриста, имеет большинство вкладов.
“Это не злоупотребление банка, а выполнение условий договора”, — продолжает Яковлева
.
Во всех остальных случаях за самовольное обнуление процентов по вкладу следует жаловаться в Банк России, а при необходимости обращаться в суд, заключила она.