Рейтинг@Mail.ru
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/protsenty-2045532238.html
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу - РИА Новости, 01.10.2025
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала агентству “Прайм” директор... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:17:00+03:00
2025-10-01T02:17:00+03:00
мария яковлева
яковлев и партнеры
экономика
вклады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg
https://ria.ru/20250930/vklad-2045267787.html
https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4240447abd570896ca2f977c463ea520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария яковлева, яковлев и партнеры, экономика, вклады
Мария Яковлева, Яковлев и партнеры, Экономика, Вклады
Юрист указала, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу

Юрист Яковлева: банк может обнулить проценты в случае списания денег приставами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" на фоне работы менеджеров в банке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Бывает, что банк обнуляет проценты по вкладу, если деньги с этого вклада списывают судебные приставы. Законно ли это, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
По ее словам, само списание не влечет пересмотра процентов. Это возможно лишь в случае нарушения вкладчиком условий договора. Во всех прочих случаях проценты должны быть начислены до момента истечения срока действия договора.
Сотрудница в отделении банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Аналитик объяснила, кому банк может не вернуть деньги со вклада
Вчера, 02:17
Исключение — лишь условие о минимальном неснижаемом остатке. Если после списания приставами сумма на вкладе становится ниже, договор считается расторгнутым, а проценты пересчитываются. Такое условие, по словам юриста, имеет большинство вкладов.
“Это не злоупотребление банка, а выполнение условий договора”, — продолжает Яковлева.
Во всех остальных случаях за самовольное обнуление процентов по вкладу следует жаловаться в Банк России, а при необходимости обращаться в суд, заключила она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16 сентября, 02:15
 
Мария ЯковлеваЯковлев и партнерыЭкономикаВклады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала