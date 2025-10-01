Рейтинг@Mail.ru
В Неаполе протестующие заблокировали движение поездов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.10.2025
22:29 01.10.2025
В Неаполе протестующие заблокировали движение поездов, сообщили СМИ
Участники шествия в поддержку Палестины заняли центральный вокзал Неаполя, заблокировав движение поездов, сообщило местное издание Mattino.
© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
РИМ, 1 окт – РИА Новости. Участники шествия в поддержку Палестины заняли центральный вокзал Неаполя, заблокировав движение поездов, сообщило местное издание Mattino.
Группа из 300-400 манифестантов ворвалась в здание вокзала с палестинскими флагами, после чего со скандированием заняла железнодорожные пути. По сообщению издания, спустя некоторое время протестующие стали покидать вокзал в направлении Университета Фридриха II.
Национальная компания "Итальянская железнодорожная сеть" (Rfi) в 20.15 мск сообщила, что из-за действий активистов движение в районе Неаполя было приостановлено из-за присутствия людей на путях.
"В настоящее время правоохранительные органы осуществляют действия по возобновлением движения", - говорится в сообщении. В 21.30 мск оператор сообщил о постепенном восстановлении железнодорожного сообщения.
В минувшую пятницу участники манифестации итальянских профсоюзов в поддержку сектора Газа и национальной авиаотрасли заблокировали грузовой терминал миланского аэропорта "Мальпенса". В субботу радикальные активисты вступили в столкновения с полицией в попытке прорваться к аэропорту Турина.
Полиция арестовывает протестующего в ходе акции в поддержку запрещенной в Великобритании группы Palestine Action. 28 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: не менее 15 протестующих в поддержку Палестины задержали в Ливерпуле
