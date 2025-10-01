https://ria.ru/20251001/prokuratura-2045701571.html
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 01.10.2025
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"
Прокуратура Курской области направила в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:25:00+03:00
2025-10-01T18:25:00+03:00
2025-10-01T18:25:00+03:00
КУРСК, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Прокуратура Курской области
провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Установлено, что ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" заключило контракт с ООО "Управление капитального строительства" на выполнение работ по строительству мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе общей стоимостью 1 миллиард рублей. Контракт был заключен в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который не обладал достаточными ресурсами для выполнения строительных работ в полном объеме, привлекал аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота", – сообщили агентству в региональной прокуратуре.
Отмечается, что компания также имеет задолженность по уплате обязательных платежей. Работы по строительству объекта не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.
"Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.