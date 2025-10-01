Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"

КУРСК, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Прокуратура Курской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Установлено, что ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" заключило контракт с ООО "Управление капитального строительства" на выполнение работ по строительству мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе общей стоимостью 1 миллиард рублей. Контракт был заключен в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который не обладал достаточными ресурсами для выполнения строительных работ в полном объеме, привлекал аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота", – сообщили агентству в региональной прокуратуре.

Отмечается, что компания также имеет задолженность по уплате обязательных платежей. Работы по строительству объекта не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.