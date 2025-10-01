Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 01.10.2025
18:25 01.10.2025
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва" - РИА Новости, 01.10.2025
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"
Прокуратура Курской области направила в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с... РИА Новости, 01.10.2025
2025
Новости
Прокуратура подала иск против застройщика мемориала "Курская битва"

Мемориальный комплекс "Курская битва" в поселке Поныри
Мемориальный комплекс "Курская битва" в поселке Поныри. Архивное фото
КУРСК, 1 окт – РИА Новости. Прокуратура Курской области направила в суд иск о признании контракта на недостроенный мемориал "Курская битва" недействительным и взыскании с компании-застройщика в пользу бюджета более 1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Прокуратура Курской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд. Установлено, что ОКУ "Управление капитального строительства Курской области" заключило контракт с ООО "Управление капитального строительства" на выполнение работ по строительству мемориального комплекса "Курская битва" в Поныровском районе общей стоимостью 1 миллиард рублей. Контракт был заключен в обход конкурентных процедур с единственным поставщиком, который не обладал достаточными ресурсами для выполнения строительных работ в полном объеме, привлекал аффилированные субподрядные организации для создания фиктивного экономического оборота", – сообщили агентству в региональной прокуратуре.
Отмечается, что компания также имеет задолженность по уплате обязательных платежей. Работы по строительству объекта не завершены, а сумма неотработанного аванса составляет 299 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.
"Прокуратура Курской области направила в арбитражный суд исковое заявление о признании указанного контракта недействительным и взыскании со строительной организации в пользу регионального бюджета более 1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
В Курской области возбудили уголовное дело из-за качества "зубов дракона"
7 марта, 12:36
 
ПроисшествияКурская область
 
 
