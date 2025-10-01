https://ria.ru/20251001/prizyv-2045550287.html
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников - РИА Новости, 01.10.2025
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников
Московский военный округ направит на срочную военную службу более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба военного округа столицы.
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский военный округ направит на срочную военную службу более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба военного округа столицы.
Призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.
"Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек", — говорится в заявлении.
Отправка призванных на военную службу россиян намечена на 15 октября.
Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения новобранцев распределят в войска в зависимости от приобретенных навыков.