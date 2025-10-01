Рейтинг@Mail.ru
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников
07:15 01.10.2025 (обновлено: 11:20 01.10.2025)
Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников
Молодой человек у здания военкомата Замоскворецкого района Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский военный округ направит на срочную военную службу более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба военного округа столицы.
Призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.
Министерство обороны России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Осенний призыв 2025 года не связан СВО, заявили в Генштабе
22 сентября, 13:00
"Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек", — говорится в заявлении.
Отправка призванных на военную службу россиян намечена на 15 октября.
Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. После обучения новобранцев распределят в войска в зависимости от приобретенных навыков.
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Генштабе рассказали об ограничительных мерах за неявку в осенний призыв
22 сентября, 13:02
 
