Военкоматы МВО осенью планируют призвать более 30 тысяч срочников

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский военный округ направит на срочную военную службу более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба военного округа столицы.

Призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря.

"Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек", — говорится в заявлении.

Отправка призванных на военную службу россиян намечена на 15 октября.