В России начинается осенний призыв на военную службу

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В России в среду начинается осенний призыв на военную службу.

Согласно указу, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным , с 1 октября по 31 декабря нынешнего года в российскую армию предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте от 18 до 30 лет.

О том, как будет проходить призыв, ранее сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, мероприятия осеннего призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением СВО. Все набранные осенью этого года призывники будут служить только на территории России, сообщил Цимлянский. Он добавил, что срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября. Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Особенностью осеннего призыва в российскую армию в этом году стало то, что он действует в течение года, рассказывал Цимлянский. По его словам, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.

Осенний призыв в этом году пройдет с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета", рассказал Цимлянский.

Он пояснил, что, по сути, это база данных граждан России, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии. В частности, это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе предоставлять без личной явки призывников отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу.

Призывников нынешней осенью будут оповещать электронными повестками, но и печатные сохраняют свою юридическую силу, говорил Цимлянский. При неявке в осенний призыв без уважительной причины в течение 20 дней к призывнику применят временные ограничительные меры, направленные на обеспечение явки, сообщил он. По словам Цимлянского, уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.