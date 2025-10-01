Рейтинг@Mail.ru
Военный призыв "Осень-2025": что изменилось для новобранцев
08:00 01.10.2025 (обновлено: 11:59 01.10.2025)
Военный призыв "Осень-2025": что изменилось для новобранцев
Андрей Коц
Андрей Коц
Безопасность, Москва, Россия, Алексей Леонков, Евгений Бурдинский, Игорь Коротченко, ДОСААФ, Госдума РФ
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил России
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня стартует осенний призыв в вооруженные силы. Десятки тысяч молодых людей отправляются в воинские части, а отслужившие год разъезжаются по домам. Набор в армию остался на прежнем уровне. Однако есть несколько важных нововведений. О том, что изменилось, — в материале РИА Новости.

Упростит бюрократию

Как и обычно, осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Исключение — для отдельных районов Крайнего Севера, там — до 1 ноября. Всего в учебные соединения и воинские части направят 135 тысяч человек. Новобранцы освоят там современную боевую технику и получат военно-учетную специальность.
Призывники в сборном пункте в Новосибирской области перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации
Призывают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет с положительным заключением медкомиссии. Поводы для законной отсрочки — те же: обучение в средних и высших учебных заведениях, уход за членами семьи, нуждающимися в постоянной заботе, состояние здоровья, альтернативная гражданская служба. Те, кого освободили от службы по здоровью, обязаны пройти медкомиссию после окончания отсрочки.
Призывная кампания проводится с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это цифровая база военкоматов, которая упрощает и ускоряет их работу.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил России
Теперь, помимо бумажных, приходят и электронные повестки. Причем в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве вообще обойдутся без бумаги. Соответствующая информация вносится в общедоступный реестр, и повестка считается врученной по истечении семи дней после ее размещения.
"Не секрет, что советская система давно себя изжила. Бюрократия, бумажная волокита, очереди. Цифровизация упростит контроль и взаимодействие гражданина с органами власти", — отмечает в беседе с РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Допризывная подготовка

Важный момент: право на освобождение от призыва на военную службу получили те, кто не менее шести месяцев участвовал в боевых действиях в добровольческих подразделениях или воинских формированиях Донецкой и Луганской народных рес­публик с 11 мая 2014-го.
"С учетом начала работы призывных комиссий с 1 октября, а также формирования воинских команд отправка молодого пополнения со сборных пунктов субъектов Российской Федерации планируется с 15 октября, — сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский. — Срок службы по призыву остается неизменным — один год, и для участия в выполнении задач специальной военной операции эти военнослужащие не привлекаются. Кроме того, хочу добавить: те, чей срок службы истекает этой осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания".
По его словам, в последние годы усилилась роль ДОСААФ. Там традиционно готовили для войск водителей, однако список военно-учетных специальностей значительно расширился. Теперь в ДОСААФ обучают операторов дронов и дорожно-строительной техники, полевых медиков, специалистов по ремонту автомобилей, водолазов, кинологов, стрелков-парашютистов.
Дадут возможность проявить себя и призывникам со склонностями к наукам. Всего сформировано 17 научных рот, восемь из которых — в технополисе "ЭРА". В них уже отслужили порядка шести тысяч человек. Они приняли участие в 2,1 тысячи исследовательских работ, получили 450 патентов на изобретения, с их помощью разработано свыше четырех тысяч рационализаторских предложений. Более 400 стали научными сотрудниками с присвоением звания "лейтенант". Весной 2025-го в эти подразделения направили 365 выпускников престижных вузов.

Отобрать лучших

Не исключено, что нынешний осенний призыв — последний. Оборонный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о круглогодичном наборе в армию — с 1 января по 31 декабря. Если президент это утвердит, закон вступит в силу с 1 января 2026-го.
Призывники перед отправкой на службу в Вооруженные силы России на территории военного комиссариата в Симферополе
В таком случае медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться на протяжении всего года. Это, как подчеркивали авторы инициативы, позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.
Но отправлять новобранцев к местам службы предполагается в те же сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для отдельных категорий граждан, упоминаемых в законе "О воинской обязанности и военной службе", также все останется без изменений.
Военнообязанный проходит комиссию в Одинцовском военном комиссариате
"Это вполне разумно в сложившихся условиях, — считает военный эксперт Алексей Леонков. — Нам нужны большая армия и соответствующий мобилизационный резерв. Но не все подряд. Необходим более тщательный отбор. Если этим заниматься постоянно, а не только во время непосредственно призыва, можно заранее выявить перспективных "самородков" и распределить их по учебным подразделениям. Особенно в войсках сейчас востребованы специалисты в области IT. На них держится вся сложная техника".
Но увеличивать призыв не планируют. Для выполнения боевых задач хватает добровольцев и контрактников. А 135 тысяч новобранцев будут служить в тыловых районах.
 
Безопасность, Москва, Россия, Алексей Леонков, Евгений Бурдинский, Игорь Коротченко, ДОСААФ, Госдума РФ
 
 
