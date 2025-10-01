Рейтинг@Mail.ru
Житель Алтая, обвиняемый в убийствах 11 женщин, накопил долги - РИА Новости, 01.10.2025
10:55 01.10.2025
Житель Алтая, обвиняемый в убийствах 11 женщин, накопил долги
происшествия
барнаул
калманский район
алтайский край
республика алтай
Житель Алтая, обвиняемый в убийствах 11 женщин, накопил долги

Виталий Манишин во время следственного эксперимента
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приставы взыскивают с обвиняемого в убийствах и изнасилованиях 11 женщин в Алтайском крае Виталия Манишина задолженность по кредитным платежам и налогам почти на 80 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сегодня суд в Барнауле огласит приговор для "политеховского маньяка", которому обвинение запросило 25 лет заключения. По версии следствия, 54-летний Виталий Манишин обвиняется в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых - абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.
Александр Пичушкин, так называемый битцевский маньяк - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Битцевский маньяк" попросил смягчить ему наказание
26 сентября, 03:28
Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Манишина завели четыре исполнительных производства по судебным приказам, выданным судебным участком Калманского района Алтайского края.
Одно из них, которое касается "задолженности по кредитным платежам", было возбуждено в марте 2024 года, а уже через несколько месяцев, в октябре 2024 года, было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.
При этом в июле 2025 года по тому же судебному приказу было заведено новое исполнительное производство - с Манишина взыскивается более 58 тысяч рублей по кредитным платежам.
Также Манишин должен более 20 тысяч рублей по двум другим исполнительным производствам, которые касаются "взысканий налогов и сборов".
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
СК назвал число жертв "ангарского маньяка" после его нового признания
28 августа, 09:46
 
