Житель Алтая, обвиняемый в убийствах 11 женщин, накопил долги

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приставы взыскивают с обвиняемого в убийствах и изнасилованиях 11 женщин в Алтайском крае Виталия Манишина задолженность по кредитным платежам и налогам почти на 80 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сегодня суд в Барнауле огласит приговор для "политеховского маньяка", которому обвинение запросило 25 лет заключения. По версии следствия, 54-летний Виталий Манишин обвиняется в изнасиловании и убийстве 11 женщин, среди которых - абитуриентки и студентки Алтайского технического госуниверситета.

Алтайского края. Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Манишина завели четыре исполнительных производства по судебным приказам, выданным судебным участком Калманского района

Одно из них, которое касается "задолженности по кредитным платежам", было возбуждено в марте 2024 года, а уже через несколько месяцев, в октябре 2024 года, было прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или его имущества.

При этом в июле 2025 года по тому же судебному приказу было заведено новое исполнительное производство - с Манишина взыскивается более 58 тысяч рублей по кредитным платежам.