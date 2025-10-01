Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал поддержку участников СВО безусловным приоритетом для ЕР - РИА Новости, 01.10.2025
17:43 01.10.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО безусловным приоритетом для ЕР
Поддержка участников специальной военной операции и их семей - безусловный приоритет для "Единой России", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ РИА Новости, 01.10.2025
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Поддержка участников специальной военной операции и их семей - безусловный приоритет для "Единой России", заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Безусловный приоритет нашей партии – это поддержка участников специальной военной операции, членов их семей. Это касается и комплексной реабилитации, и помощи в трудоустройстве, и в предоставлении льгот, ну, в общем, самого разного круга вопросов", - заявил Медведев.
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Медведев рассказал о "Народной программе" ЕР
Вчера, 17:16
 
