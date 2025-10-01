https://ria.ru/20251001/primore-2045537649.html
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул - РИА Новости, 01.10.2025
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул
Почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края по делу о незаконном... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:41:00+03:00
2025-10-01T02:41:00+03:00
2025-10-01T05:46:00+03:00
происшествия
россия
уссурийск
франция
софиан сехили
приморский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
https://ria.ru/20250907/vladivostok-2040233235.html
россия
уссурийск
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уссурийск, франция, софиан сехили, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Уссурийск, Франция, Софиан Сехили, Приморский краевой суд
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул
Арестованного в Приморье французского велопутешественника Сехили посетил консул
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края по делу о незаконном пересечении госграницы России, сообщила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
"Почетный консул Франции
посетила моего подзащитного, Софиана Сехили
, в СИЗО в Уссурийске
в рамках оказания консульской помощи", — сказала она.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России
. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд
пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Уссурийский районный суд во вторник продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября, защита намерена обжаловать это решение.