Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края по делу о незаконном пересечении госграницы России, сообщила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.

Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России . Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.

Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.