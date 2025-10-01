Рейтинг@Mail.ru
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул
02:41 01.10.2025 (обновлено: 05:46 01.10.2025)
Арестованного в Приморье французского велопутешественника посетил консул
происшествия
россия
уссурийск
франция
софиан сехили
приморский краевой суд
происшествия, россия, уссурийск, франция, софиан сехили, приморский краевой суд
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — РИА Новости, Инна Эстрина. Почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края по делу о незаконном пересечении госграницы России, сообщила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
"Почетный консул Франции посетила моего подзащитного, Софиана Сехили, в СИЗО в Уссурийске в рамках оказания консульской помощи", — сказала она.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Уссурийский районный суд во вторник продлил срок содержания Сехили под стражей до 3 ноября, защита намерена обжаловать это решение.
