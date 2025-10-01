https://ria.ru/20251001/prilozhenie-2045729171.html
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Т-Банк перевыпустил мобильное приложение с сервисом T-Pay для iPhone, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
В магазине приложений App Store появилось приложение под названием VibroGym App.
"Да, это наше приложение. Это то же приложение, которое мы выпускали ранее, с T-Pay на iPhone", - сообщили в банке.
В сентябре Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей iPhone на основе сервиса T-Pay на базе Bluetooth.
T-Pay на iPhone работает на базе инфраструктуры объединения банков - "Сбера
", Альфа-банка
, Т-Банка. Технология доступна для подключения другим кредитным организациям.