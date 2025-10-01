Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/prilozhenie-2045729171.html
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone - РИА Новости, 01.10.2025
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone
Т-Банк перевыпустил мобильное приложение с сервисом T-Pay для iPhone, сообщили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:17:00+03:00
2025-10-01T21:17:00+03:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
https://ria.ru/20250930/rutube-2045294105.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
Т-Банк перевыпустил приложение для iPhone

Т-Банк перевыпустил мобильное приложение с сервисом T-Pay для iPhone

© Depositphotos.com / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Покупка в интернете с помощью банковской карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Т-Банк перевыпустил мобильное приложение с сервисом T-Pay для iPhone, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
В магазине приложений App Store появилось приложение под названием VibroGym App.
"Да, это наше приложение. Это то же приложение, которое мы выпускали ранее, с T-Pay на iPhone", - сообщили в банке.
В сентябре Т-Банк запустил бесконтактную оплату для пользователей iPhone на основе сервиса T-Pay на базе Bluetooth.
T-Pay на iPhone работает на базе инфраструктуры объединения банков - "Сбера", Альфа-банка, Т-Банка. Технология доступна для подключения другим кредитным организациям.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Приложение Rutube для Android TV снова появилось в Google Play
30 сентября, 09:11
 
ТехнологииТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала