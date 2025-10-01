Рейтинг@Mail.ru
В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков
16:52 01.10.2025
В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков
В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков - РИА Новости, 01.10.2025
В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков
Нальчикский городской суд приговорил к девяти с половиной годам колонии бывшего руководителя банка, которого обвиняли в хищении средств вкладчиков на сумму... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик
Происшествия, Россия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Нальчик
В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков

В Нальчике экс-главе банка дали 9,5 года колонии за хищение 580 млн рублей

© РИА Новости / Александр Полегенько
Статуя богини правосудия Фемида в здании суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемида в здании суда. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к девяти с половиной годам колонии бывшего руководителя банка, которого обвиняли в хищении средств вкладчиков на сумму свыше 580 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, руководитель кредитных организаций в Кабардино-Балкарии с января 2009 года по апрель 2020 года похитил деньги более 70 граждан и двух юридических лиц, полученные им для размещения по вкладам и погашения кредиторской задолженности. Размер причиненного им ущерба превысил 580 миллионов рублей.
«
"Суд признал подсудимого виновным по 23 эпизодам по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере" и 49 эпизодам по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что приговор не вступил в законную силу, его обжаловала и защита, и обвинение, и представители потерпевших.
