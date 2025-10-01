В КБР вынесли приговор экс-главе банка, похитившему средства вкладчиков

НАЛЬЧИК, 1 окт – РИА Новости. Нальчикский городской суд приговорил к девяти с половиной годам колонии бывшего руководителя банка, которого обвиняли в хищении средств вкладчиков на сумму свыше 580 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, руководитель кредитных организаций в Кабардино-Балкарии с января 2009 года по апрель 2020 года похитил деньги более 70 граждан и двух юридических лиц, полученные им для размещения по вкладам и погашения кредиторской задолженности. Размер причиненного им ущерба превысил 580 миллионов рублей.