В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
17:56 01.10.2025
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии - РИА Новости, 01.10.2025
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии
Приднестровье из-за блокады со стороны Молдавии потеряло рынки сбыта в России, заявил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
молдавия
кишинев
россия
александр коршунов
в мире, молдавия, кишинев, россия, александр коршунов
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Александр Коршунов
В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии

Коршунов: Приднестровье потеряло рынки сбыта в России из-за блокады Молдавии

© РИА Новости / Артем КулекинМитинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Митинг "Руки прочь от Приднестровья" против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Приднестровье из-за блокады со стороны Молдавии потеряло рынки сбыта в России, заявил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Гражданин перед входом на избирательный участок для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В ПМР обвинили режим Санду в бессовестной провокации против Приднестровья
28 сентября, 22:33
"Наша республика развивает торговые отношения с 80 странами. И на долю Российской Федерации до начала пандемии приходилось 17%. С учетом пандемии, геополитических событий и торговля с Российской Федерации сведена до минимума. Более того, из-за действий Республики Молдова мы потеряли рынки сбыта и в России, и в других странах. И для нас это тяжелая ситуация", - сказал Коршунов, слова которого приводит парламентская пресс-служба.
Спикер парламент ПМР обратил внимание на то, что Кишинёв ввёл таможенные пошлины против Приднестровья. По его словам, Молдавия блокирует экспорт и счета приднестровских предприятий в молдавских банках.
"С одной стороны граница полностью закрыта. А другое государство-сосед, пользуясь ситуацией, под различными предлогами препятствует экспортно-импортным операциям. Из-за этого нам всё тяжелее и тяжелее обеспечивать исполнение социальных обязательств перед гражданами", - отметил Коршунов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Посол России оценил попытки Кишинева решить проблему Приднестровья
25 сентября, 11:55
 
В миреМолдавияКишиневРоссияАлександр Коршунов
 
 
