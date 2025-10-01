В Приднестровье заявили о потере рынков сбыта из-за Молдавии

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Приднестровье из-за блокады со стороны Молдавии потеряло рынки сбыта в России, заявил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Александр Коршунов.
Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
"Наша республика развивает торговые отношения с 80 странами. И на долю Российской Федерации до начала пандемии приходилось 17%. С учетом пандемии, геополитических событий и торговля с Российской Федерации сведена до минимума. Более того, из-за действий Республики Молдова мы потеряли рынки сбыта и в России, и в других странах. И для нас это тяжелая ситуация", - сказал Коршунов, слова которого приводит парламентская пресс-служба.
Спикер парламент ПМР обратил внимание на то, что Кишинёв ввёл таможенные пошлины против Приднестровья. По его словам, Молдавия блокирует экспорт и счета приднестровских предприятий в молдавских банках.
"С одной стороны граница полностью закрыта. А другое государство-сосед, пользуясь ситуацией, под различными предлогами препятствует экспортно-импортным операциям. Из-за этого нам всё тяжелее и тяжелее обеспечивать исполнение социальных обязательств перед гражданами", - отметил Коршунов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
