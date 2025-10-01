https://ria.ru/20251001/pozhar-2045562344.html
МЧС рассказало подробности пожара на территории НПЗ в Ярославле
Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... РИА Новости, 01.10.2025
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ярославль
Площадь пожара на территории НПЗ в Ярославле составила 200 квадратов