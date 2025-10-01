Рейтинг@Mail.ru
09:34 01.10.2025 (обновлено: 09:39 01.10.2025)
МЧС рассказало подробности пожара на территории НПЗ в Ярославле
МЧС рассказало подробности пожара на территории НПЗ в Ярославле

Площадь пожара на территории НПЗ в Ярославле составила 200 квадратов

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области.
"Площадь - двести квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
На Афипском НПЗ на Кубани вспыхнул пожар из-за падения обломков дрона
26 сентября, 05:14
 
