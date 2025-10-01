https://ria.ru/20251001/pozhar-2045552144.html
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ - РИА Новости, 01.10.2025
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ
В Ярославской области начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, но причиной был не налет дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T07:47:00+03:00
2025-10-01T07:47:00+03:00
2025-10-01T09:24:00+03:00
ярославль
происшествия
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20250930/pozhar-2045289507.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, происшествия, ярославская область, михаил евраев
Ярославль, Происшествия, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ
Евраев: пожар на Ярославском НПЗ не связан с атаками украинских БПЛА