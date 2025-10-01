Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ - РИА Новости, 01.10.2025
07:47 01.10.2025 (обновлено: 09:24 01.10.2025)
В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ
В Ярославской области начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, но причиной был не налет дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 01.10.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт — РИА Новости. В Ярославской области начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, но причиной был не налет дронов, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, атак украинских беспилотников сегодня не было. Пожар носит техногенный характер, подчеркнул он.
Специальные службы занимаются тушением, добавил Евраев.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод работает с 1961 года. Производит различные виды масел, мазут, дизельное топливо, смазки и присадки. С 1995-го входит в состав нефтяной компании "Славнефть". Это одно из крупнейших в России предприятий по производству продуктов нефтепереработки.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Феодосии потушили пожар на нефтебазе
