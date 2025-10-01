Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Польский прокурор запросил арест украинца по делу о ЧП на "Северном потоке"

ВАРШАВА, 1 окт - РИА Новости. Польский прокурор просит польский суд арестовать на 7 дней гражданина Украины Владимира Ж., подозреваемого в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток", сообщила журналистам представитель прокуратуры Изабела Ягнежа.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир Ж. задержан по просьбе властей Германии

"Я ходатайствую о применении ареста на срок 7 дней с целью ожидания документов из Германии", - сказала Ягнежа.

Утром в Окружном суде Варшавы началось судебное заседание по данному вопросу. По информации прокурора, в настоящее время суд объявил перерыв на 15 минут.

Во вторник представитель прокуратуры Варшавы сообщил РИА Новости, что польские прокуратура и суд будут решать вопрос об экстрадиции в Германию подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Ж. По его словам, сначала прокуратура "изучит запрос Германии на экстрадицию, после чего передаст его в суд, который примет окончательное решение".

В свою очередь адвокат Владимира Ж. Тынотеуш Папроцкий заявлял журналистам, что "пока не уверен", принимал ли его клиент участие в теракте, о котором идет речь.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.