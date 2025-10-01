"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому

Чешская оппозиционная партия "Акция недовольных граждан" критикует программу поставок боеприпасов не только за дороговизну, но и за непрозрачность из-за упора на теневые сделки, сообщает издание со ссылкой на слова члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха.