"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
10:54 01.10.2025 (обновлено: 14:55 01.10.2025)
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
в мире
в мире, чехия, киев, украина, нато
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чешская программа поиска боеприпасов для Украины может закрыться в случае победы оппозиционной партии в парламентских выборах, пишет американское издание The New York Times.
Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ.
"Если партия популистов-оппозиционеров выиграет парламентские выборы в Чехии, которые состоятся на этой неделе, — а опросы сулят ей победу — то ее лидеры пообещали либо свернуть программу, либо переложить ответственность за нее на НАТО, чтобы вместо этого сосредоточится на шаткой экономике страны", — говорится в материале.
Чешская оппозиционная партия "Акция недовольных граждан" критикует программу поставок боеприпасов не только за дороговизну, но и за непрозрачность из-за упора на теневые сделки, сообщает издание со ссылкой на слова члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц боеприпасов.
В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект
