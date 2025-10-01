Рейтинг@Mail.ru
Постпред США призвал вернуть ООН к основам ее предназначения - РИА Новости, 01.10.2025
22:50 01.10.2025
Постпред США призвал вернуть ООН к основам ее предназначения
Постпред США призвал вернуть ООН к основам ее предназначения
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
в мире, сша, майк уолтц, оон
В мире, США, Майк Уолтц, ООН
Постпред США призвал вернуть ООН к основам ее предназначения

Уолтц призвал ООН вернуть к основам ее предназначения для поддержания мира

© AP Photo / Jacquelyn MartinМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Майк Уолтц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Организацию Объединенных Наций (ООН) необходимо вернуть к основам ее предназначения для поддержания мира и предотвращения войн, избавить от "всей ерунды" вроде климатической повестки, заявил в среду постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
"Мы должны вернуть ООН к (ее - ред.) основам: содействию миру, обеспечению мира и предотвращению войн", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Уолтц добавил, что ООН нужно избавиться от "всей ерунды", отнеся к этому климатическую повестку, "войну против американских производителей энергии и ископаемого топлива, а также одержимость гендерными вопросами".
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
КНДР призвала переосмыслить роль ООН
29 сентября, 21:22
 
В миреСШАМайк УолтцООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
