Путин назначил нового посла в Йемене
Путин назначил нового посла в Йемене
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Кудрова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Йеменской Республике, соответствующий указ размещен на портале... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:46:00+03:00
2025-10-01T14:46:00+03:00
2025-10-01T14:57:00+03:00
