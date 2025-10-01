https://ria.ru/20251001/pomosch-2045596548.html
Лавров рассказал о помощи Южной Осетии в укреплении безопасности
2025-10-01T12:20:00+03:00
2025-10-01T12:20:00+03:00
2025-10-01T13:42:00+03:00
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Россия будет помогать Южной Осетии в укреплении безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня Южная Осетия успешно развивается как демократическое государство, суверенное государство. Выстраивает современную экономику, социальную сферу… Южная Осетия - близкий друг и союзник России, и мы будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития", - заявил Лавров на переговорах с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.Российский министр также отметил, что внешнеполитическая координация между странами стабильно находится на очень хорошем уровне."Особое значение, по нашей оценке, имеет укрепление международных позиций Южной Осетии, доведение для мировой общественности правды о событиях 2008 года и последующих событиях, и возможности современной Южной Осетии с точки зрения внешних контактов", - указал также Лавров.Как ожидается, по итогам переговоров будет подписан план российско-югоосетинских межмидовских консультаций на 2026-2027 годы.
