Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником
01.10.2025
Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником
Группа украинских подростков напала в польском Вроцлаве на 23-летнего соотечественника, заподозрив его в педофилии, сообщила местная полиция. РИА Новости, 01.10.2025
Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником
В Польше украинцы напали на соотечественника, заподозрив его в педофилии
ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Группа украинских подростков напала в польском Вроцлаве на 23-летнего соотечественника, заподозрив его в педофилии, сообщила местная полиция.
По данным правоохранительных органов, молодые люди создали фейковый профиль в социальных сетях, выдавая себя за 16-летнюю девушку, заинтересованную в интимных отношениях. Это позволило им связаться с мужчиной, который, по их мнению, мог бы с ними встретиться. Когда он прибыл в указанное место, его уже поджидала группа подростков.
"Нарушители не только избили жертву, но и обрили ему голову, нарисовали на лице нацистскую символику и записали всё происходящее на видео, чтобы ещё больше его опозорить", – сообщила журналистам заместитель комиссара полиции Вроцлава
Александра Фрейс.
Следователи выяснили, что это была спланированная операция, аналогичная тем, которые проводят так называемые охотники за педофилами. Всего в группу входило семь человек. "Все - граждане Украины", - подтвердили в полиции.
Полиция подчеркивает, что, независимо от поведения жертвы, никто не имеет права самостоятельно вершить правосудие. "Подобные действия являются преступлением и будут караться по всей строгости закона. Речь идёт о нападении, за которым скрывались тревожные идеологические послания", — добавила Фрейс.
В настоящее время ведется работа по установлению роли каждого участника нападения. Некоторым из преступников не исполнилось 18 лет, поэтому дело также рассматривается семейным судом.