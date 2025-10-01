Украинцы в Польше устроили расправу над соотечественником

ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Группа украинских подростков напала в польском Вроцлаве на 23-летнего соотечественника, заподозрив его в педофилии, сообщила местная полиция.

По данным правоохранительных органов, молодые люди создали фейковый профиль в социальных сетях, выдавая себя за 16-летнюю девушку, заинтересованную в интимных отношениях. Это позволило им связаться с мужчиной, который, по их мнению, мог бы с ними встретиться. Когда он прибыл в указанное место, его уже поджидала группа подростков.

"Нарушители не только избили жертву, но и обрили ему голову, нарисовали на лице нацистскую символику и записали всё происходящее на видео, чтобы ещё больше его опозорить", – сообщила журналистам заместитель комиссара полиции Вроцлава Александра Фрейс.

Следователи выяснили, что это была спланированная операция, аналогичная тем, которые проводят так называемые охотники за педофилами. Всего в группу входило семь человек. "Все - граждане Украины", - подтвердили в полиции.

Полиция подчеркивает, что, независимо от поведения жертвы, никто не имеет права самостоятельно вершить правосудие. "Подобные действия являются преступлением и будут караться по всей строгости закона. Речь идёт о нападении, за которым скрывались тревожные идеологические послания", — добавила Фрейс.