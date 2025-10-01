Рейтинг@Mail.ru
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
16:51 01.10.2025 (обновлено: 17:22 01.10.2025)
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
В Польше вступили в силу изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины, сообщило агентство РАР. РИА Новости, 01.10.2025
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам

PAP: в Польше изменили правила доступа к медицинским услугам для украинцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. В Польше вступили в силу изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины, сообщило агентство РАР.
"Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины, так называемым Специальным законом, их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи. Изменения распространяются на лиц старше 18 лет. Дети по-прежнему имеют право на большинство услуг, как и прежде", — указано в материале.

Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине
29 сентября, 15:33
Туск заявил о фундаментальных интересах Польши на Украине
29 сентября, 15:33
Лица старше 18 лет, подпадающие под действие Специального закона, больше не имеют права, в частности, на санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также на назначение лекарственных препаратов, отпускаемых пациентам по программам Министерства здравоохранения или медицинской реабилитации.
"Граждане Украины, подпадающие под действие Специального закона, утратили право на субсидируемую стоматологическую помощь, доступ к программам лекарственной помощи и экстренный доступ к лекарственным технологиям. Они больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток человека, включая гемопоэтические клетки костного мозга, периферической и пуповинной крови, а также ткани и органы живых доноров или трупов", — отметило агентство.

Также украинцам в Польше больше недоступны артропластика и удаление катаракты, возмещение расходов на рецептурные лекарства, продукты питания специального назначения и покупку и ремонт медицинских изделий.
Граждане Украины по-прежнему имеют право на первичную медико-санитарную помощь, амбулаторную специализированную помощь, услуги, предоставляемые в районных медцентрах, стационарное лечение, психиатрическую помощь и лечение наркозависимости, а также на услуги сестринского ухода и ухода в рамках долгосрочного ухода, неотложной медицинской, паллиативной и хосписной помощи.
Министерство здравоохранения подсчитало, что запланированные ограничения приведут к экономии почти 30 миллионов злотых (около 8,3 миллиона долларов США) в период с октября по март.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
26 сентября, 23:51
 
