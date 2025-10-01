https://ria.ru/20251001/polsha-2045670657.html
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам
В Польше украинцам ограничили доступ к медицинским услугам

2025-10-01T16:51:00+03:00
2025-10-01T16:51:00+03:00
2025-10-01T17:22:00+03:00
в мире
украина
польша
https://ria.ru/20250929/tusk-2045156698.html
https://ria.ru/20250926/ukaz-2044719026.html
украина
польша

PAP: в Польше изменили правила доступа к медицинским услугам для украинцев
ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости.
В Польше вступили в силу изменения в доступе к медицинским услугам для граждан Украины, сообщило агентство РАР
.
«
"Эти изменения касаются граждан Украины, не имеющих медицинской страховки в Польше, но в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины, так называемым Специальным законом, их пребывание в Польше считается законным, и они имеют право на получение медицинской помощи. Изменения распространяются на лиц старше 18 лет. Дети по-прежнему имеют право на большинство услуг, как и прежде", — указано в материале.
Лица старше 18 лет, подпадающие под действие Специального закона, больше не имеют права, в частности, на санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также на назначение лекарственных препаратов, отпускаемых пациентам по программам Министерства здравоохранения или медицинской реабилитации.
«
"Граждане Украины, подпадающие под действие Специального закона, утратили право на субсидируемую стоматологическую помощь, доступ к программам лекарственной помощи и экстренный доступ к лекарственным технологиям. Они больше не могут рассчитывать на услуги, связанные с трансплантацией или использованием клеток человека, включая гемопоэтические клетки костного мозга, периферической и пуповинной крови, а также ткани и органы живых доноров или трупов", — отметило агентство.
Также украинцам в Польше больше недоступны артропластика и удаление катаракты, возмещение расходов на рецептурные лекарства, продукты питания специального назначения и покупку и ремонт медицинских изделий.
Граждане Украины по-прежнему имеют право на первичную медико-санитарную помощь, амбулаторную специализированную помощь, услуги, предоставляемые в районных медцентрах, стационарное лечение, психиатрическую помощь и лечение наркозависимости, а также на услуги сестринского ухода и ухода в рамках долгосрочного ухода, неотложной медицинской, паллиативной и хосписной помощи.
Министерство здравоохранения подсчитало, что запланированные ограничения приведут к экономии почти 30 миллионов злотых (около 8,3 миллиона долларов США
) в период с октября по март.