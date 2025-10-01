"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы "теневого флота" Москвы, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
"Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — сказал он.
Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры
29 сентября, 23:07
По словам политика, прежде чем рассматривать идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными.
В середине сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море.
Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше
24 сентября, 08:45
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.