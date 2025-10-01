Рейтинг@Mail.ru
"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России
03:48 01.10.2025 (обновлено: 09:43 01.10.2025)
"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России
"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России
Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы "теневого флота" Москвы, заявил... РИА Новости, 01.10.2025
"Будут последствия": Навроцкий осадил Зеленского после слов о России

Навроцкий: Польша не будет закрывать Балтийское море по требованию Киева

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Польша не собирается выполнять требования Владимира Зеленского и поднимать вопрос закрытия Балтийского моря из-за якобы "теневого флота" Москвы, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
"Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — сказал он.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Навроцкий предложил наказывать за распространение идеологии Бандеры
29 сентября, 23:07
По словам политика, прежде чем рассматривать ​​идею о закрытии Балтийского моря, необходимо провести консультации с военными.
"Я слежу за ситуацией в Балтийском море вместе с президентами стран Балтии, а также с Бюро Национальной безопасности", — подытожил Навроцкий.
В середине сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Германия или НАТО могли бы создать специальную морскую зону в Северном море для контроля над проходом старых судов в Балтийское море.
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления на заседании Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше
24 сентября, 08:45
В июне президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
В мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп единственный, кто способен на переговоры с Путиным, заявил Навроцкий
Вчера, 10:51
 
В миреБалтийское мореПольшаРоссияКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийНАТОООНЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала