В Мюнхене не подтвердили связь поджога дома со сгоревшими автомобилями
В Мюнхене не подтвердили связь поджога дома со сгоревшими автомобилями - РИА Новости, 01.10.2025
В Мюнхене не подтвердили связь поджога дома со сгоревшими автомобилями
Связи инцидента в Мюнхене, в ходе которого подозреваемый гражданин ФРГ поджёг дом и ранил своих родственников, с поджогами автомобилей в городе нет, сообщила... РИА Новости, 01.10.2025
БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Связи инцидента в Мюнхене, в ходе которого подозреваемый гражданин ФРГ поджёг дом и ранил своих родственников, с поджогами автомобилей в городе нет, сообщила полиция баварской столицы в пресс-релизе.
Несколько загоревшихся автомобилей были обнаружены недалеко от места пожара в жилом доме в Мюнхене
, сообщал ранее портал BR24 со ссылкой на полицию. Позднее на одной из интернет-платформ, связанной с левоэкстремистскими движениями, было опубликовано признание в поджоге автомобилей.
"Связи с опубликованным сегодня на одной из интернет-платформ письмом, в котором, среди прочего, упоминаются поджоги дорогостоящих автомобилей, в настоящее время нет", — сообщает полиция.
В данный момент также отсутствуют данные о том, что в других районах Мюнхена существует какая-либо опасность.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Подозреваемый, 57-летний гражданин ФРГ
, покончил жизнь самоубийством, у него в рюкзаке нашли взрывчатку. В результате инцидента пострадали два человека: 81-летняя мать подозреваемого и его 21-летняя дочь.