В Мюнхене не подтвердили связь поджога дома со сгоревшими автомобилями

БЕРЛИН, 1 окт — РИА Новости. Связи инцидента в Мюнхене, в ходе которого подозреваемый гражданин ФРГ поджёг дом и ранил своих родственников, с поджогами автомобилей в городе нет, сообщила полиция баварской столицы в пресс-релизе.

Несколько загоревшихся автомобилей были обнаружены недалеко от места пожара в жилом доме в Мюнхене , сообщал ранее портал BR24 со ссылкой на полицию. Позднее на одной из интернет-платформ, связанной с левоэкстремистскими движениями, было опубликовано признание в поджоге автомобилей.

"Связи с опубликованным сегодня на одной из интернет-платформ письмом, в котором, среди прочего, упоминаются поджоги дорогостоящих автомобилей, в настоящее время нет", — сообщает полиция.

В данный момент также отсутствуют данные о том, что в других районах Мюнхена существует какая-либо опасность.