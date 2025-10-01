СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Немецкая полиция проверяет связь левого радикального движения "Антифа" с поджогом и предполагаемым взрывами в Мюнхене, сообщает газета Немецкая полиция проверяет связь левого радикального движения "Антифа" с поджогом и предполагаемым взрывами в Мюнхене, сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на представителя полиции.

Как отмечает издание, на левой платформе Indymedia в среду было опубликовано сообщение под заголовком "Антифа значит атака", авторы которого утверждают, что "спалили несколько люксовых автомобилей" и "нанесли несколько визитов на дом", а утренняя прогулка "одного фашиста" прошла "не очень хорошо".

"После пожара на севере Мюнхена рано утром полиция проверяет… связь с "Антифа"… Следователям известно о сообщении", - говорится в материале издания.

Правоохранители проверяют эту и другую информацию, но исходят из "семейных" причин инцидента, добавляет газета.

В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild , подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.