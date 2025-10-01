Рейтинг@Mail.ru
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене
14:18 01.10.2025 (обновлено: 14:46 01.10.2025)
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене - РИА Новости, 01.10.2025
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене
Немецкая полиция проверяет связь левого радикального движения "Антифа" с поджогом и предполагаемым взрывами в Мюнхене, сообщает газета Münchner Merkur со... РИА Новости, 01.10.2025
СМИ: полиция проверяет связь "Антифа" с предполагаемыми взрывами в Мюнхене

Münchner Merkur: полиция проверит связь "Антифа" с поджогом и взрывами в Мюнхене

Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене. 1 октября 2025
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене. 1 октября 2025
© Getty Images / picture alliance/Felix Hörhager
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Немецкая полиция проверяет связь левого радикального движения "Антифа" с поджогом и предполагаемым взрывами в Мюнхене, сообщает газета Münchner Merkur со ссылкой на представителя полиции.
Как отмечает издание, на левой платформе Indymedia в среду было опубликовано сообщение под заголовком "Антифа значит атака", авторы которого утверждают, что "спалили несколько люксовых автомобилей" и "нанесли несколько визитов на дом", а утренняя прогулка "одного фашиста" прошла "не очень хорошо".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Трамп признал движение "Антифа" террористической организацией
23 сентября, 03:32
"После пожара на севере Мюнхена рано утром полиция проверяет… связь с "Антифа"… Следователям известно о сообщении", - говорится в материале издания.
Правоохранители проверяют эту и другую информацию, но исходят из "семейных" причин инцидента, добавляет газета.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.
Как объявила полиция Мюнхена, открытие традиционного немецкого фестиваля "Октоберфест" задерживается в среду как минимум до 18.00 из-за проверки места его проведения на фоне происшествия в городе. Портал BR24 уточнял со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, что эти меры связаны с письмом "того же преступника", которое необходимо "принимать всерьез".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим
20 сентября, 11:44
 
