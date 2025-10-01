Рейтинг@Mail.ru
Житель Йошкар-Олы не смог выдать поджог военкомата за попытку суицида
02:18 01.10.2025
Житель Йошкар-Олы не смог выдать поджог военкомата за попытку суицида
Житель Йошкар-Олы не смог выдать поджог военкомата за попытку суицида - РИА Новости, 01.10.2025
Житель Йошкар-Олы не смог выдать поджог военкомата за попытку суицида
Верховный суд РФ отклонил жалобу жителя Йошкар-Олы, который пытался оправдать попытку поджога военкомата плохой погодой и намерением совершить самоубийство
происшествия
россия
йошкар-ола
вооруженные силы украины
россия
йошкар-ола
происшествия, россия, йошкар-ола, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Йошкар-Ола, Вооруженные силы Украины
Житель Йошкар-Олы не смог выдать поджог военкомата за попытку суицида

Житель Йошкар-Олы не смог оправдать попыткой суицида поджог военкомата

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу жителя Йошкар-Олы, который пытался оправдать попытку поджога военкомата плохой погодой и намерением совершить самоубийство, говорится в определении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, в январе прошлого года осужденный выпил, купил канистру, два литра бензина, четыре коробка спичек и отправился к военкомату. Он облил крыльцо бензином и попытался поджечь, но не смог из-за плохой погоды, его задержали. Центральный военный суд признал его виновным в покушении на теракт и дал 13 лет колонии.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Исполнитель теракта на Синявинской улице в Москве предстанет перед судом
29 сентября, 19:46
Осужденный, который сначала признался в содеянном, объяснив свой поступок отрицательным отношением к СВО, впоследствии стал оспаривать приговор и дошел до Верховного суда РФ. Свой поступок он назвал инсценировкой - якобы он специально отправился на дело в плохую погоду, когда совершить поджог невозможно. Истинной своей целью он назвал попытку свести счеты с жизнью. В качестве смягчающего обстоятельства он даже оказал финансовую помощь участникам СВО.
"Пояснил, что выпитый алкоголь не повлиял на принятие им решения о суициде путем его ликвидации сотрудниками правоохранительных органов в процессе инсценировки поджога сборного пункта", - сказано в документе. Его показания подтвердила мать, утверждавшая, что на теракт ее сын не способен.
Однако суд учел, что ранее он уже рассказал, что поддерживает вооруженные силы Украины и запрещенные в России организации, считает, что нужно убивать российских военнослужащих, по возможности намеревался поджигать и другие административные здания. Свидетель, с которым он вместе выпивал, также подтвердил, что тот рассказал о своем намерении "поджечь сборный пункт военного комиссариата, так как это остановит отправку военнослужащих в зону СВО". В мессенджере у него нашли сообщение, где собеседник интересовался, поджег ли он военкомат.
Верховный суд РФ признал приговор законным.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Слесаря одного из оборонных предприятий обвинили в теракте и вандализме
27 сентября, 07:17
 
