Подозреваемый в теракте на "Северных потоках" заявил о своей невиновности

ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины Владимир Ж. заявил суду о своей невиновности, сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном поток е" Владимир Ж. задержан по просьбе властей Германии . В среду в Окружном суде Варшавы рассматривается вопрос о его временном аресте.

"Он не признает свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду", - сказал адвокат.

Он утверждает, что Владимир Ж. Постоянно проживает в Польше и не скрывался.

"Это человек, который постоянно пребывает в Польше и если и выезжал, то только в отпуск. Он ведет предпринимательскую деятельность, платит налоги и ни от кого не скрывался", - рассказал защитник.

По его словам, в настоящее время суд удалился на совещание для вынесения решения.

"Суд отправился на совещание. Решение будет вынесено сегодня", - сказал адвокат.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден . Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.