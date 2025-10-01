Подозреваемый в теракте на "Северных потоках" заявил о своей невиновности

ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта на газопроводах "Северный поток" гражданин Украины Владимир Ж. заявил суду о своей невиновности, сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир Ж. задержан по просьбе властей Германии. В среду в Окружном суде Варшавы рассматривается вопрос о его временном аресте.
"Он не признает свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду", - сказал адвокат.
Он утверждает, что Владимир Ж. Постоянно проживает в Польше и не скрывался.
"Это человек, который постоянно пребывает в Польше и если и выезжал, то только в отпуск. Он ведет предпринимательскую деятельность, платит налоги и ни от кого не скрывался", - рассказал защитник.
По его словам, в настоящее время суд удалился на совещание для вынесения решения.
"Суд отправился на совещание. Решение будет вынесено сегодня", - сказал адвокат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".-0-