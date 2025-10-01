"Полная катастрофа": в Европе запаниковали из-за плана фон дер Ляйен

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Воинственный настрой Европейского союза по отношению к России не принесет ему ничего хорошего, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Воинственный настрой Европейского союза по отношению к России не принесет ему ничего хорошего, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X

"Европа совершает ужасную ошибку, она хочет подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Инвестиции в тяжёлую военную промышленность не принесут ничего, кроме разрушений. <…> Фон дер Ляйен подвергает Европу опасности своей воинственной риторикой, нам не следует пытаться отказаться от американской системы безопасности и строить свою собственную", — написал он.

Политик отметил, что конечным результатом всей этой милитаристской политики Еврокомиссии станет "полная катастрофа" для Европы.

"Нельзя подливать масло в огонь, нельзя перевооружать Европу для построения мира", — подчеркнул он.

Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран союза.

Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.