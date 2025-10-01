Рейтинг@Mail.ru
"Полная катастрофа": в Европе запаниковали из-за плана фон дер Ляйен
17:29 01.10.2025
"Полная катастрофа": в Европе запаниковали из-за плана фон дер Ляйен
Воинственный настрой Европейского союза по отношению к России не принесет ему ничего хорошего, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:29:00+03:00
2025-10-01T17:29:00+03:00
в мире
европа
россия
владимир путин
еврокомиссия
нато
в мире, европа, россия, владимир путин, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Еврокомиссия, НАТО
"Полная катастрофа": в Европе запаниковали из-за плана фон дер Ляйен

Финский политик Мема назвал милитаризацию Европы большой ошибкой

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Воинственный настрой Европейского союза по отношению к России не принесет ему ничего хорошего, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Европа совершает ужасную ошибку, она хочет подготовиться к войне с Россией к 2030 году. Инвестиции в тяжёлую военную промышленность не принесут ничего, кроме разрушений. <…> Фон дер Ляйен подвергает Европу опасности своей воинственной риторикой, нам не следует пытаться отказаться от американской системы безопасности и строить свою собственную", — написал он.
Телохранитель возле автомобиля с флагом Франции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Во Франции выступили с призывом из-за нового решения ЕС по Украине
15:44
Политик отметил, что конечным результатом всей этой милитаристской политики Еврокомиссии станет "полная катастрофа" для Европы.
"Нельзя подливать масло в огонь, нельзя перевооружать Европу для построения мира", — подчеркнул он.
Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста некоторых стран союза.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.
Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Европе сделали заявление о войне с Россией
14:36
 
В миреЕвропаРоссияВладимир ПутинЕврокомиссияНАТО
 
 
