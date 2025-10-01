Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Газе позволит Израилю продолжить боевые действий, пишут СМИ
01.10.2025
План Трампа по Газе позволит Израилю продолжить боевые действий, пишут СМИ
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа в отношении сектора Газа предоставляет Израилю "зелёный свет" для военных действий против движения ХАМАС в случае отказа последнего принять предложенные условия, такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
"Сохранение израильского военного присутствия на границах Газы после завершения двухэтапного вывода войск означает, что блокада продолжится. Более того, связи сектора с Египтом будут окончательно разорваны", - пишет Сельви.
По его словам, Израиль не намерен покидать сектор, пока ХАМАС полностью не сложит оружие.
"Таким образом, Трамп предоставил Израилю "зелёный свет" на продолжение военных действий, если ХАМАС откажется от выполнения плана. Движение оказывается вынужденным согласиться под давлением угроз", - отметил обозреватель.
Ранее портал Axios сообщал, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.
