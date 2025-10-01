Рейтинг@Mail.ru
Уехавший из России блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей
04:45 01.10.2025
Уехавший из России блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей
Уехавший из России блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей
Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:45:00+03:00
2025-10-01T04:45:00+03:00
россия
москва
аргентина
андрей петров (блогер)
алена водонаева
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
facebook
россия
москва
аргентина
Уехавший из России блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей

Уехавший из России бьюти-блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и дискредитацию ВС, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Петров более полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей.
Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Петрова завели девять исполнительных производств.
Так, апреле 2024 года на Петрова завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей за "моральный вред как самостоятельное требование". Согласно судебным материалам, оно было возбуждено по исполнительному листу, выданному Таганским районным судом Москвы по иску Водонаевой к блогеру.
Кроме того, в апреле и сентябре этого года на бьюти-блогера завели два исполнительных производства по делам об административных правонарушениях, вынесенных Тверским районным судом Москвы. Они, как следует из судебных документов, были выданы по делам о "пропаганде ЛГБТ*". По двум штрафам с блогера взыскивается 400 тысяч рублей.
Также, как следует из судебных документов, Тверской районный суд Москвы дважды оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ и выдал исполнительные документы - по ним на Петрова были возбуждены два исполнительных производства о взыскании в общей сложности 90 тысяч рублей. Блогер также должен две тысячи рублей по некоему исполнительному делу.
Помимо этого, в январе в отношении Петрова было возбуждено производство об "иных взысканиях имущественного характера в пользу физических и юрлиц", однако уже в апреле оно было прекращено по статье, согласно которой "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание".
Кроме того, приставы ГМУ ФССП РФ, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, взыскивают с Петрова долг по налогам и сборам, а также пени на 109 тысяч рублей и исполнительский сбор в 5,8 тысячи рублей за неуплату долга в срок.
Последние фотографии Петрова на его странице в Instagram** (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы с указанием геолокации Аргентины.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
