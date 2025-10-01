Уехавший из России блогер Петров оставил долги на 800 тысяч рублей

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и дискредитацию ВС, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Петров более полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей.

Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Петрова завели девять исполнительных производств.

Так, апреле 2024 года на Петрова завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей за "моральный вред как самостоятельное требование". Согласно судебным материалам, оно было возбуждено по исполнительному листу, выданному Таганским районным судом Москвы по иску Водонаевой к блогеру.

Кроме того, в апреле и сентябре этого года на бьюти-блогера завели два исполнительных производства по делам об административных правонарушениях, вынесенных Тверским районным судом Москвы. Они, как следует из судебных документов, были выданы по делам о "пропаганде ЛГБТ*". По двум штрафам с блогера взыскивается 400 тысяч рублей.

Также, как следует из судебных документов, Тверской районный суд Москвы дважды оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ и выдал исполнительные документы - по ним на Петрова были возбуждены два исполнительных производства о взыскании в общей сложности 90 тысяч рублей. Блогер также должен две тысячи рублей по некоему исполнительному делу.

Помимо этого, в январе в отношении Петрова было возбуждено производство об "иных взысканиях имущественного характера в пользу физических и юрлиц", однако уже в апреле оно было прекращено по статье, согласно которой "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание".

Кроме того, приставы ГМУ ФССП РФ , в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, взыскивают с Петрова долг по налогам и сборам, а также пени на 109 тысяч рублей и исполнительский сбор в 5,8 тысячи рублей за неуплату долга в срок.

Последние фотографии Петрова на его странице в Instagram** (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы с указанием геолокации Аргентины

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.