Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
13:15 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским

Песков: встреча Путина и Зеленского может быть подготовлена на экспертном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос, складываются ли предпосылки для возможной встречи Путина с Зеленским.
"Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Песков объяснил, почему встреча Путина и Зеленского пока невозможна
12:55
 
