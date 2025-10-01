https://ria.ru/20251001/peskov-2045610599.html
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским может быть подготовлена путем процесса на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 01.10.2025
россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
