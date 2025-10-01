https://ria.ru/20251001/peskov-2045604563.html
Песков прокомментировал планы ЕС по российским активам
Песков прокомментировал планы ЕС по российским активам - РИА Новости, 01.10.2025
Песков прокомментировал планы ЕС по российским активам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о планах ЕС по российским активам, заявил, что здесь речь идет о незаконном изъятии собственности и о... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:57:00+03:00
2025-10-01T12:57:00+03:00
2025-10-01T12:57:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/52/1484325246_0:0:2844:1601_1920x0_80_0_0_6afd29a710bde46aab7fcacde265dbc4.jpg
https://ria.ru/20251001/aktivy-2045551327.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148432/52/1484325246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b511f7b1a0927eb8e4a41343fc147707.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал планы ЕС по российским активам
Песков о планах ЕС по российским активам: речь идет о воровстве