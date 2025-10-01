Россиян предупредили об опасности входящих переводов на карту

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Входящие переводы, когда на карту приходят деньги от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: велика вероятность обмана, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Он рассказал, что входящие платежи от неизвестных могут втягивать их адресата в большие и сложные незаконные схемы — отмывание средств, срочный перевод денег и т.п. Активно используются шантаж и запугивание.
«
“Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком”, — советует Мехтиев.
Запретить входящие переводы полностью невозможно. Поэтому следует включать критическое мышление, чтобы адекватно оценивать ситуацию и не поддаваться на уловки преступников, заключил он.
Аналитик раскрыла обман с картами, с которых нельзя списать деньги
15 сентября, 03:18