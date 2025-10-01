Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили об опасности входящих переводов на карту - РИА Новости, 01.10.2025
03:18 01.10.2025 (обновлено: 03:30 01.10.2025)
Россиян предупредили об опасности входящих переводов на карту
Входящие переводы, когда на карту приходят деньги от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: велика вероятность обмана, рассказал... РИА Новости, 01.10.2025
эльман мехтиев
ассоциация развития финансовой грамотности
денежные переводы
экономика
эльман мехтиев, ассоциация развития финансовой грамотности, денежные переводы, экономика
Эльман Мехтиев, Ассоциация развития финансовой грамотности, денежные переводы, Экономика
Россиян предупредили об опасности входящих переводов на карту

Финансист Мехтиев предостерег от приема денежных переводов от неизвестных лиц

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Входящие переводы, когда на карту приходят деньги от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: велика вероятность обмана, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Он рассказал, что входящие платежи от неизвестных могут втягивать их адресата в большие и сложные незаконные схемы — отмывание средств, срочный перевод денег и т.п. Активно используются шантаж и запугивание.
«
“Схем много, но все они построены на сценарии "верните платеж как можно быстрее". Поэтому если и пришел такой платеж, то лучше проинформировать банк о таком случае и переводить их только после консультаций с банком”, — советует Мехтиев.
Запретить входящие переводы полностью невозможно. Поэтому следует включать критическое мышление, чтобы адекватно оценивать ситуацию и не поддаваться на уловки преступников, заключил он.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аналитик раскрыла обман с картами, с которых нельзя списать деньги
15 сентября, 03:18
 
Эльман МехтиевАссоциация развития финансовой грамотностиденежные переводыЭкономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
