https://ria.ru/20251001/peregovory-2045607692.html
В переговорах России и Украины возникла пауза, заявил Песков
В переговорах России и Украины возникла пауза, заявил Песков - РИА Новости, 01.10.2025
В переговорах России и Украины возникла пауза, заявил Песков
В переговорном процессе России и Украины возникла пауза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T13:07:00+03:00
2025-10-01T13:07:00+03:00
2025-10-01T13:07:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
https://ria.ru/20251001/kreml-2045604161.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В переговорах России и Украины возникла пауза, заявил Песков
Песков заявил о паузе в переговорном процессе России и Украины