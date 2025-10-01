В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды

УФА, 1 окт – РИА Новости. Суд в Пензенской области оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который появился в общественном месте в женской одежде, в ярком макияже и с накрашенными в розовый цвет ногтями, сообщается на сайте судебного участка в границах Шемышейского района области.

В сообщении говорится, что 22 августа в поселке городского типа Шемышейка очевидцы пожаловались в полицию на появление в публичном месте мужчины, одетого в женскую рубашку, короткие шорты, солнцезащитные очки и красную кепку. Горожан также возмутил макияж мужчины: у него были накрашены губы, а длинные ногти были в розовом лаке.

Прибывший на место полицейский составил в отношении Виталия Горбатенькова административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Мужчина нигде не работает, не женат, отметили в суде.

Суд рассмотрел административное дело в отсутствие обвиняемого, так как он от показаний отказался, на заседание не явился.