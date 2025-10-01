Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды - РИА Новости, 01.10.2025
17:19 01.10.2025
В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды
В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды - РИА Новости, 01.10.2025
В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды
Суд в Пензенской области оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который появился в общественном месте в женской одежде, в ярком макияже и с накрашенными в... РИА Новости, 01.10.2025
пензенская область
россия
происшествия
пензенская область
россия
пензенская область, россия, происшествия
Пензенская область, Россия, Происшествия
В Пензенской области мужчину оштрафовали за ношение женской одежды

Жителя Пензенской области оштрафовали на 50 тыс руб за ношение женской одежды

Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
УФА, 1 окт – РИА Новости. Суд в Пензенской области оштрафовал на 50 тысяч рублей мужчину, который появился в общественном месте в женской одежде, в ярком макияже и с накрашенными в розовый цвет ногтями, сообщается на сайте судебного участка в границах Шемышейского района области.
В сообщении говорится, что 22 августа в поселке городского типа Шемышейка очевидцы пожаловались в полицию на появление в публичном месте мужчины, одетого в женскую рубашку, короткие шорты, солнцезащитные очки и красную кепку. Горожан также возмутил макияж мужчины: у него были накрашены губы, а длинные ногти были в розовом лаке.
Прибывший на место полицейский составил в отношении Виталия Горбатенькова административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Мужчина нигде не работает, не женат, отметили в суде.
Суд рассмотрел административное дело в отсутствие обвиняемого, так как он от показаний отказался, на заседание не явился.
"Горбатенкова признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.21 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня получения копии постановления в Шемышейский районный суд Пензенской области через мировую судью", - говорится в релизе суда.
Пензенская область Россия Происшествия
 
 
