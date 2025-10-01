Пентагон готовит новые меры контроля за персоналом штаб-квартиры, пишут СМИ

Отдельный документ предусматривает программу выборочных проверок на детекторе лжи для всех сотрудников канцелярии главы Пентагона и Объединённого комитета начальников штабов, имеющих доступ к секретной информации. Ранее такие требования к персоналу министерства не предъявлялись.

Одновременно Пентагон ограничил доступ журналистов: с января в главном брифинг-зале прошло лишь шесть встреч с прессой, тогда как в прежние годы они проводились еженедельно. Кроме того, репортёрам предложено подписать новые правила аккредитации, запрещающие собирать даже несекретные данные без разрешения, под угрозой лишения допуска. WP пишет, что при Хегсете военных также обязали сократить участие в публичных мероприятиях и лишили часть СМИ рабочих мест в здании. Это, по словам бывших чиновников, ещё больше изолировало Пентагон и уменьшило прозрачность его работы.