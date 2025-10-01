Пентагон готовит новые меры контроля за персоналом штаб-квартиры, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Министерство войны США готовит масштабные меры контроля за персоналом штаб-квартиры, включая обязательные соглашения о неразглашении тайны и выборочные проверки на полиграфе, пишет в среду Washington Post со ссылкой на документы и осведомленные источники.
По данным издания, нововведения затронут более 5 тысяч человек — от четырёхзвёздных генералов до административных сотрудников. В проекте замглавы Пентагона Стива Файнберга говорится, что соглашения "запрещают передачу любой непубличной информации без утверждения или через установленный порядок", а за нарушение предусмотрены дисциплинарные меры, вплоть до наказания по военной юстиции.
Отдельный документ предусматривает программу выборочных проверок на детекторе лжи для всех сотрудников канцелярии главы Пентагона и Объединённого комитета начальников штабов, имеющих доступ к секретной информации. Ранее такие требования к персоналу министерства не предъявлялись.
Газета отмечает, что меры являются частью кампании главы ведомства Пита Хегсета по борьбе с утечками и недовольством в его команде. "Это скорее направлено на обеспечение лояльности руководству Пентагона и администрации Трампа, чем на борьбу с иностранным шпионажем", — заявил Washington Post юрист Марк Зайд, представлявший ранее сотрудников-осведомителей.
Одновременно Пентагон ограничил доступ журналистов: с января в главном брифинг-зале прошло лишь шесть встреч с прессой, тогда как в прежние годы они проводились еженедельно. Кроме того, репортёрам предложено подписать новые правила аккредитации, запрещающие собирать даже несекретные данные без разрешения, под угрозой лишения допуска. WP пишет, что при Хегсете военных также обязали сократить участие в публичных мероприятиях и лишили часть СМИ рабочих мест в здании. Это, по словам бывших чиновников, ещё больше изолировало Пентагон и уменьшило прозрачность его работы.
Как подчёркивает газета, документ пока не подписан, однако источники отмечают, что он отражает намерение администрации ужесточить внутреннюю дисциплину и усилить контроль над распространением информации в министерстве.