Пентагон выделил 179,5 миллиона долларов для армий США и Украины
18:18 01.10.2025
Пентагон выделил 179,5 миллиона долларов для армий США и Украины
Пентагон выделил 179,5 миллиона долларов для армий США и Украины
Пентагон заключил контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179,5 миллиона долларов для поставки деталей летательных аппаратов армии РИА Новости, 01.10.2025
Новости
Пентагон выделил 179,5 миллиона долларов для армий США и Украины

Пентагон выделил $179,5 млн на детали для летательных аппаратов США и Украины

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Пентагон заключил контракт с компанией Intuitive Research and Technology Corp. на сумму 179,5 миллиона долларов для поставки деталей летательных аппаратов армии США, федеральным ведомствам и Украине, говорится в заявлении оборонного ведомства.
"Intuitive Research and Technology Corp., Хантсвилл, Алабама, получила контракт минимум на 179 460 689 долларов по схеме cost-plus-fixed-fee на поставку деталей для летательных аппаратов", - отмечается в документе.
Среди заказчиков по данному контракту названы армия США, федеральные гражданские ведомства и Украина.
В 2023 году Intuitive Research and Technology Corp. уже выступала генеральным подрядчиком для ВВС США по контракту TETRAS II на сумму 1 миллиард долларов. Компания занималась исследованиями, разработкой, испытаниями и оценкой вооружений и технологий, модернизировала и строила испытательные полигоны, разрабатывала аппаратные и программные решения, а также поддерживала системы для мониторинга операций, управления оборудованием и оценки современных вооружений.
