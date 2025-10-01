Рейтинг@Mail.ru
00:59 01.10.2025
Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на производство ракет Trident
в мире
сша
великобритания
министерство обороны сша
lockheed martin
в мире, сша, великобритания, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, США, Великобритания, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на производство ракет Trident

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Пентагон заявил, что заключил с американским производителем боеприпасов и оружия Lockheed Martin контракт почти на 650 миллионов долларов на производство баллистических ракет Trident.
"Компания Lockheed Martin Space получает гибридный контракт на сумму 647 069 302 долл. США в виде модификации (PZ0001) к ранее заключенному и объявленному бесценовому контракту (N0003025C0100) на производство ракет Trident II (D5) и поддержку развернутых систем", - говорится в заявлении.
Контракт включает в себя поставки Великобритании. При этом стоимость контракта может вырасти до 745 миллионов долларов, отметили в министерстве войны.
Также был заключен контракт с американской Systems Planning and Analysis Inc. на 500 миллионов долларов "на выполнение инженерных и вспомогательных функций по баллистическим ракетам для подводных лодок Trident II и системе стратегического вооружения (SWS)", добавили в ведомстве.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Пентагон заключил контракт с компанией, поставлявшей снаряды Киеву
24 сентября, 16:14
 
В миреСШАВеликобританияМинистерство обороны СШАLockheed Martin
 
 
