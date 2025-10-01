Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на производство ракет Trident

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Пентагон заявил, что заключил с американским производителем боеприпасов и оружия Lockheed Martin контракт почти на 650 миллионов долларов на производство баллистических ракет Trident.

Также был заключен контракт с американской Systems Planning and Analysis Inc. на 500 миллионов долларов "на выполнение инженерных и вспомогательных функций по баллистическим ракетам для подводных лодок Trident II и системе стратегического вооружения (SWS)", добавили в ведомстве.