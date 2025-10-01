Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 01.10.2025 (обновлено: 08:42 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/pensii-2045553844.html
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих - РИА Новости, 01.10.2025
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
С 1 октября пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:37:00+03:00
2025-10-01T08:42:00+03:00
россия
алексей говырин
ярослав нилов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg
https://ria.ru/20250806/pensiya-2033591689.html
https://ria.ru/20250929/indeksatsija-2045056912.html
https://ria.ru/20250924/putin-2044055615.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_6f9d4cdcbc259e98593f39aadce7ecd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алексей говырин, ярослав нилов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, общество
Россия, Алексей Говырин, Ярослав Нилов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Госдума РФ, Общество

В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С 1 октября пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли на 7,6%.
Индексацию провели в соответствии с распоряжением правительства. Как пояснил накануне РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин, она не коснется служащих региональных и муниципальных организаций.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России
6 августа, 02:16
"Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат — федеральная казна", — отметил он.
Парламентарий пояснил, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. Надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитывают по новой базе.
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Индексация пенсий в 2026 году может пройти разово с 1 января
29 сентября, 10:54
Как заявлял глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, индексация коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии Минобороны и других силовых ведомств: Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД.
Основанием для этого служит рост денежного довольствия действующих сотрудников — на его базе рассчитываются такие пенсии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Путин подписал указ об индексации зарплат судей
24 сентября, 15:53
 
РоссияАлексей ГовыринЯрослав НиловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала