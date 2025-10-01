https://ria.ru/20251001/pensii-2045553844.html
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
В России с 1 октября выросли военные пенсии и оклады госслужащих
С 1 октября пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур... РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. С 1 октября пенсии военных пенсионеров и оклады сотрудников федеральных учреждений и госслужащих, а также военных и представителей других силовых структур выросли на 7,6%.
Индексацию провели в соответствии с распоряжением
правительства. Как пояснил накануне РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин, она не коснется служащих региональных и муниципальных организаций.
"Перечень включает работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, у которых система оплаты труда установлена постановлением № 583 от 2008 года, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Общий знаменатель один: источник выплат — федеральная казна", — отметил он.
Парламентарий пояснил, что индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. Надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от оклада, в том числе выслуга, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитывают по новой базе.
Как заявлял глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов
, индексация коснется пенсионеров, которые получают военную пенсию по линии Минобороны и других силовых ведомств: Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, ФСИН, МВД.
Основанием для этого служит рост денежного довольствия действующих сотрудников — на его базе рассчитываются такие пенсии.