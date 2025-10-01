МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) вложило беспрецедентные средства в Молдавию, где у власти находится режим Майи Санду, призналась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом экс-глава агентства Саманта Пауэр.

"Я много раз ездила в Молдавию , и мы, агентство USAID , вложили (в страну - ред.) беспрецедентные средства. Потому что это не та страна, в которой USAID была широко представлена, и мы значительно расширили ее влияние - как для Украины , так и для самой Молдавии", - сказала в разговоре с пранкерами экс-глава агентства Саманта Пауэр

Она добавила, что не помнит точных цифр, но дотации всегда включали десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдавии. Она подчеркнула, что поступления этих денег были прекращены после того, как нынешний американский лидер Дональд Трамп пришел к власти.

В беседе с пранкерами она также назвала "демократическим лучом света" Санду, режим которой уже несколько лет использует любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход идут угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.

В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.