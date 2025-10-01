Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/pauer-2045687715.html
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию - РИА Новости, 01.10.2025
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию
Американское Агентство по международному развитию (USAID) вложило беспрецедентные средства в Молдавию, где у власти находится режим Майи Санду, призналась в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:39:00+03:00
2025-10-01T17:39:00+03:00
в мире
молдавия
украина
саманта пауэр
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037952622_0:9:951:543_1920x0_80_0_0_721c135c7a23499222c038368ec26898.jpg
https://ria.ru/20250827/moldova-2037962486.html
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045239717.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037952622_0:0:951:714_1920x0_80_0_0_85f1cc6867185c7e12dc44e2c87fae13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, саманта пауэр, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, Молдавия, Украина, Саманта Пауэр, Дональд Трамп, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию

Пауэр: USAID направляла Молдавии дотации на десятки млн долларов

© Фото : USAIDСаманта Пауэр
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : USAID
Саманта Пауэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) вложило беспрецедентные средства в Молдавию, где у власти находится режим Майи Санду, призналась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом экс-глава агентства Саманта Пауэр.
"Я много раз ездила в Молдавию, и мы, агентство USAID, вложили (в страну - ред.) беспрецедентные средства. Потому что это не та страна, в которой USAID была широко представлена, и мы значительно расширили ее влияние - как для Украины, так и для самой Молдавии", - сказала в разговоре с пранкерами экс-глава агентства Саманта Пауэр.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
27 августа, 20:04
Она добавила, что не помнит точных цифр, но дотации всегда включали десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдавии. Она подчеркнула, что поступления этих денег были прекращены после того, как нынешний американский лидер Дональд Трамп пришел к власти.
В беседе с пранкерами она также назвала "демократическим лучом света" Санду, режим которой уже несколько лет использует любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход идут угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
Урны для бюллетеней на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова
29 сентября, 20:34
 
В миреМолдавияУкраинаСаманта ПауэрДональд ТрампМарко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала