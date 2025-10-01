https://ria.ru/20251001/pauer-2045687715.html
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию
в мире
молдавия
украина
саманта пауэр
дональд трамп
марко рубио
агентство по международному развитию сша
молдавия
украина
в мире, молдавия, украина, саманта пауэр, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Американское Агентство по международному развитию (USAID) вложило беспрецедентные средства в Молдавию, где у власти находится режим Майи Санду, призналась в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом экс-глава агентства Саманта Пауэр.
"Я много раз ездила в Молдавию
, и мы, агентство USAID
, вложили (в страну - ред.) беспрецедентные средства. Потому что это не та страна, в которой USAID была широко представлена, и мы значительно расширили ее влияние - как для Украины
, так и для самой Молдавии", - сказала в разговоре с пранкерами экс-глава агентства Саманта Пауэр
.
Она добавила, что не помнит точных цифр, но дотации всегда включали десятки миллионов долларов, в том числе и для Молдавии. Она подчеркнула, что поступления этих денег были прекращены после того, как нынешний американский лидер Дональд Трамп
пришел к власти.
В беседе с пранкерами она также назвала "демократическим лучом света" Санду, режим которой уже несколько лет использует любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход идут угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов.
В конце августа госсекретарь Марко Рубио
сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.