Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре

ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана, говоря о "Зангезурском коридоре", имеют в виду дорогу на своей территории.

Пашинян 27 сентября, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН , заявил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев несколько раз использовал термин "Зангезурский коридор", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении . Тогда армянский премьер подчеркнул, что его азербайджанскому коллеге следует пояснить, что он имеет в виду, используя эту риторику, "потому что в армянской действительности это воспринимается как территориальные претензии к Армении и ассоциируется с конфликтной риторикой". В начале августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

В среду во время правительственного часа в парламенте Армении Пашинян предположил, что под "Зангезурским коридором" руководство Азербайджана подразумевает дорогу на своей территории, в частности, между городами Горадиз и Зангелан.

"В моем понимание, когда в Азербайджане говорят "Зангезурский коридор", они (Азербайджан - ред.) имеют в виду дорогу Горадиз-Зангелан. Хотят говорить "Зангезурский коридор"? Пусть говорят. Я утверждаю, что к Республике Армении это не относится. Этому есть доказательства, в том числе с подписью президента Азербайджана (под Вашингтонской декларацией – ред.)… Горадиз-Зангелан… "Зангеланский коридор"... "Зангезурский коридор". Могут говорить, что это коридор, ведущий к Зангезуру… До пропускного, пограничного пункта на границе с Арменией, не доезжая до границы с Арменией… Пусть говорят, но это не об Армении", - отметил Пашинян.