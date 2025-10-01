Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 01.10.2025
19:42 01.10.2025
Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре
Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана, говоря о "Зангезурском коридоре", имеют в виду дорогу на своей территории. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
азербайджан
армения
никол пашинян
ильхам алиев
в мире, азербайджан, армения, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян прокомментировал слова Алиева о Зангезурском коридоре

Пашинян: Алиев должен объяснить, что подразумевает под Зангезурском коридоре

© AP Photo / Mark SchiefelbeinНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что власти Азербайджана, говоря о "Зангезурском коридоре", имеют в виду дорогу на своей территории.
Пашинян 27 сентября, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев несколько раз использовал термин "Зангезурский коридор", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Тогда армянский премьер подчеркнул, что его азербайджанскому коллеге следует пояснить, что он имеет в виду, используя эту риторику, "потому что в армянской действительности это воспринимается как территориальные претензии к Армении и ассоциируется с конфликтной риторикой". В начале августа 2025 года по итогам встречи Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Глава МИД Ирана заявил, что вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки
11 августа, 01:16
В среду во время правительственного часа в парламенте Армении Пашинян предположил, что под "Зангезурским коридором" руководство Азербайджана подразумевает дорогу на своей территории, в частности, между городами Горадиз и Зангелан.
"В моем понимание, когда в Азербайджане говорят "Зангезурский коридор", они (Азербайджан - ред.) имеют в виду дорогу Горадиз-Зангелан. Хотят говорить "Зангезурский коридор"? Пусть говорят. Я утверждаю, что к Республике Армении это не относится. Этому есть доказательства, в том числе с подписью президента Азербайджана (под Вашингтонской декларацией – ред.)… Горадиз-Зангелан… "Зангеланский коридор"... "Зангезурский коридор". Могут говорить, что это коридор, ведущий к Зангезуру… До пропускного, пограничного пункта на границе с Арменией, не доезжая до границы с Арменией… Пусть говорят, но это не об Армении", - отметил Пашинян.
По его словам, дорогу на своей территории Азербайджан может называть как угодно. "Вопрос с названием дороги на нашей территории решается нами или при нашем согласии. Мы называем это "Маршрутом Трампа" и "Перекрестком мира"… Поэтому, когда говорят "Зангезурский коридор", знайте, что это не об Армении, это они говорят о территории своей страны. Следовательно, эту тему давайте считать закрытой. ... Они используют термин "Зангезурский коридор". Пусть называют как хотят, у нас нет проблем", - заявил Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Словакии назвали сделку Пашиняна по Зангезурскому коридору предательством
7 августа, 20:53
 
В миреАзербайджанАрменияНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
