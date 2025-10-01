Рейтинг@Mail.ru
В Москве панде вручили подарок в честь дня основания Китая
Хорошие новости
 
21:29 01.10.2025
В Москве панде вручили подарок в честь дня основания Китая
В Москве панде вручили подарок в честь дня основания Китая
Панде Катюше из Московского зоопарка вручили подарок в честь 76-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики
В Москве панде вручили подарок в честь дня основания Китая

В Московском зоопарке панде Катюше вручили подарок в честь 76-летия КНР

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Панде Катюше из Московского зоопарка вручили подарок в честь 76-й годовщины со дня основания Китайской Народной Республики, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Сегодня, 1 октября, Китайская Народная Республика празднует 76-ю годовщину со дня своего основания. Этот праздник символизирует единство страны, а по всему миру проходят торжественные мероприятия. По такому случаю большая панда Катюша - национальное достояние Китая и символ дружбы между нашими странами, получила особые подарки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для первого детеныша большой панды, рожденного в России, сделали двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом.
"Также малышке изготовили цифру 76 из сочных ростков бамбука. Катюша оценила подарок: сначала она съела ростки бамбука, а потом принялась за ледовый десерт", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что Московский зоопарк сотрудничает с Ассоциацией охраны дикой природы Китая в рамках соглашения о совместном исследовании и сохранении большой панды. В 2019 году в честь установления 70-летия дипломатических отношений между Москвой и Пекином в столицу приехали молодые бамбуковые медведи Жуи и Диндин.
Хорошие новости
 
 
