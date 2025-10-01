Рейтинг@Mail.ru
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 01.10.2025 (обновлено: 22:01 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/pamyatnik-2045700081.html
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам - РИА Новости, 01.10.2025
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам
Министр обороны России Андрей Белоусов со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем открыли у Главного храма Вооруженных сил России памятник корейским... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:19:00+03:00
2025-10-01T22:01:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
андрей белоусов
владимир мединский
ким чен ын
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045717171_0:147:2800:1722_1920x0_80_0_0_f39ccc2cf1d419d81cd4c0d0a4fbeefe.jpg
https://ria.ru/20251001/belousov-2045699200.html
https://ria.ru/20250509/kndr-2015935087.html
https://ria.ru/20250901/kndr-2038849158.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045717171_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_c6f27cc0e364ce31c2105d48509a6367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), андрей белоусов, владимир мединский, ким чен ын, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Андрей Белоусов, Владимир Мединский, Ким Чен Ын, В мире
Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам

Белоусов и Но Гван Чхоль открыли памятник корейским партизанам Второй мировой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвященную подвигу корейских партизан
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию Союзники. Бойцы Кореи, посвященную подвигу корейских партизан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвященную подвигу корейских партизан
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем открыли у Главного храма Вооруженных сил России памятник корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, сообщили в Минобороны.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвященную подвигу корейских партизан — союзников Красной армии в годы Второй мировой войны", — отметили в ведомстве.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Белоусов оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области
Вчера, 18:17
Церемония открытия прошла на "Аллее союзников", у Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, монумент приурочен к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Белоусов выразил уверенность, что скульптурная композиция станет данью памяти поколению победителей и важным вкладом в сохранение исторической правды. Он также передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию монумента.
«
"Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества", — приводит ведомство слова Белоусова.
В свою очередь, министр обороны КНДР сказал, что армия и народ страны помнят подвиги военнослужащих и их участие в освобождении Кореи.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Подвиг солдат из КНДР в Курской области увековечат, сообщил посол Мацегора
9 мая, 09:51
«

"Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны", — добавил Но Гван Чхоль.

Помощник президента России Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что история двух стран имеет много общих корней и переплетений.
«
"Были заложены исторические основы особо теплых, радушных отношений россиян и корейцев. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует еще одно общее дело. Он символизирует боевое братство народов наших стран, выкованное огнем и кровью", — сказал Мединский.
Скульптурная композиция "Союзники. Бойцы Кореи" изображает группу партизан, устремленных вперед в атаке и поддерживающих друг друга в боевом порыве. Центральная фигура мужчины запечатлена в движении, с развевающимся плащом, пистолетом "маузер" в одной руке и флагом антияпонских народных партизан в другой. Слева располагается женщина, уверенно поднимающаяся по скалам с винтовкой в руках и приготовившаяся метнуть гранату. Справа расположен партизан с японской винтовкой Arisaka Type 99 и ящиком боеприпасов. Все персонажи одеты в форму бойцов Корейской народно-революционной армии.
Кадры из документального фильма о северокорейских бойцах в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Телевидение КНДР показало репортаж о корейских солдатах в Курской области
1 сентября, 14:08
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Андрей БелоусовВладимир МединскийКим Чен ЫнВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала