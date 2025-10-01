Белоусов и глава Минобороны КНДР открыли памятник корейским партизанам

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов со своим северокорейским коллегой Но Гван Чхолем открыли у Главного храма Вооруженных сил России памятник корейским партизанам, воевавшим в годы Второй мировой войны, сообщили в Минобороны.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию "Союзники. Бойцы Кореи", посвященную подвигу корейских партизан — союзников Красной армии в годы Второй мировой войны", — отметили в ведомстве.

Церемония открытия прошла на "Аллее союзников", у Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, монумент приурочен к празднованию 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Белоусов выразил уверенность, что скульптурная композиция станет данью памяти поколению победителей и важным вкладом в сохранение исторической правды. Он также передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию монумента.

« "Этот памятник по праву можно назвать символом нерушимого братства наших народов. В годы жестоких испытаний вместе с Красной армией корейские товарищи шли к долгожданной победе, обретению независимости и возрождению Отечества", — приводит ведомство слова Белоусова.

В свою очередь, министр обороны КНДР сказал, что армия и народ страны помнят подвиги военнослужащих и их участие в освобождении Кореи.

« "Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны", — добавил Но Гван Чхоль.

Помощник президента России Владимир Мединский , в свою очередь, отметил, что история двух стран имеет много общих корней и переплетений.

« "Были заложены исторические основы особо теплых, радушных отношений россиян и корейцев. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует еще одно общее дело. Он символизирует боевое братство народов наших стран, выкованное огнем и кровью", — сказал Мединский.