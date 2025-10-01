Рейтинг@Mail.ru
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию
14:46 01.10.2025 (обновлено: 14:47 01.10.2025)
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что все иностранные дроны, залетающие в воздушное пространство страны, необходимо будет сбивать. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
венгрия
копенгаген
виктор орбан
еврокомиссия
венгрия
копенгаген
в мире, венгрия, копенгаген, виктор орбан, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Копенгаген, Виктор Орбан, Еврокомиссия
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию

Орбан: иностранные беспилотники, залетающие в Венгрию, будут сбиты

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что все иностранные дроны, залетающие в воздушное пространство страны, необходимо будет сбивать.
Перед началом саммита Евросоюза в Копенгагене Орбану задали вопрос, что будет делать Венгрия, если в ее воздушное пространство залетят иностранные дроны.
"(Мы будем - ред.) сбивать их. Вот и все. Если у вас летают чужие дроны, конечно же, вы должны их сбивать", - сказал журналистам Орбан, слова которого приведены на трансляции на сайте Еврокомиссии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сийярто ответил на обвинения Киева в нарушении границы венгерскими дронами
29 сентября, 23:28
 
В миреВенгрияКопенгагенВиктор ОрбанЕврокомиссия
 
 
