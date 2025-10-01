https://ria.ru/20251001/orban-2045635010.html
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию - РИА Новости, 01.10.2025
Орбан пообещал сбивать иностранные дроны, залетающие в Венгрию
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что все иностранные дроны, залетающие в воздушное пространство страны, необходимо будет сбивать. РИА Новости, 01.10.2025
