Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент
14:39 01.10.2025 (обновлено: 14:53 01.10.2025)
Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав допустит ошибку. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, венгрия, копенгаген, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Копенгаген, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав допустит ошибку.
"Ситуация сейчас такова, что мировая война может начаться из-за одной ошибки... Конфликтная ситуация настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков, более крупная страна, чем Венгрия, совершит ошибку, из этого может выйти что угодно, даже мировая война. Вот в чем проблема", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС в Копенгагене. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.
В миреВенгрияКопенгагенВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
