Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС
Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС - РИА Новости, 01.10.2025
Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС
Членство Украины в ЕС будет означать войну в Европе и отправку европейских денег на Украину, Венгрия категорически против, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:29:00+03:00
2025-10-01T14:29:00+03:00
2025-10-01T14:45:00+03:00
украина, европа, венгрия, евросоюз, виктор орбан, еврокомиссия, в мире
Украина, Европа, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Еврокомиссия, В мире
Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС
Орбан: членство Украины в ЕС будет означать войну в Европе