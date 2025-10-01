Рейтинг@Mail.ru
14:29 01.10.2025 (обновлено: 14:45 01.10.2025)
Орбан предупредил о войне в Европе из-за членства Украины в ЕС
Членство Украины в ЕС будет означать войну в Европе и отправку европейских денег на Украину, Венгрия категорически против, заявил венгерский премьер-министр... РИА Новости, 01.10.2025
украина, европа, венгрия, евросоюз, виктор орбан, еврокомиссия, в мире
Украина, Европа, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Еврокомиссия, В мире
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 окт - РИА Новости. Членство Украины в ЕС будет означать войну в Европе и отправку европейских денег на Украину, Венгрия категорически против, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Наша позиция - вообще никакого членства (Украины в ЕС - ред.)... Сейчас точно нет, потому что членство будет означать, во-первых, что в Евросоюз придет война. Во-вторых, деньги из Европы пойдут на Украину", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС. Трансляцию вел сайт Еврокомиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Венгрии оценили идею ЕС открыть переговоры о вступлении Украины
Вчера, 14:55
 
УкраинаЕвропаВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанЕврокомиссияВ мире
 
 
