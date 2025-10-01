На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана

Накануне венгерский премьер заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.



Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".