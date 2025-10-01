Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 01.10.2025 (обновлено: 16:52 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/orban-2045565512.html
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана - РИА Новости, 01.10.2025
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:52:00+03:00
2025-10-01T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045561631.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045556503.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор орбан, венгрия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Киев
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана

Политик Мема призвал немедленно закончить конфликт на Украине после слов Орбана

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал немедленно закончить конфликт на Украине после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.

"Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать по прекращению этой войны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу
09:22
Накануне венгерский премьер заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.

Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
08:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала