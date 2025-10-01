Рейтинг@Mail.ru
УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/oon-2045725779.html
УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине
УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине - РИА Новости, 01.10.2025
УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за соблюдением прав языковых меньшинств на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:37:00+03:00
2025-10-01T20:37:00+03:00
в мире
украина
елена ивановская
оон
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
https://ria.ru/20251001/oon-2045719737.html
https://ria.ru/20250929/ukraina-2045190641.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_206:0:2429:1667_1920x0_80_0_0_99c7421a8c6647d5ee5c0365eaac1559.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, елена ивановская, оон, верховная рада украины
В мире, Украина, Елена Ивановская, ООН, Верховная Рада Украины
УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине

УВКПЧ продолжит следить за соблюдением прав языковых меньшинств на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий с флагом Украины
Военнослужащий с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий с флагом Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за соблюдением прав языковых меньшинств на Украине, сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать заявление уполномоченной по защите госязыка на Украине Елены Ивановской, которая назвала "тревожным сигналом" увеличение числа русскоговорящих граждан.
"Управление по правам человека отслеживает ситуацию и отчитывается о правах меньшинств на Украине. Мы не публиковали дальнейших докладов по этому вопросу. Однако мы продолжим следить за ситуацией", - заявили в управлении.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине
Вчера, 19:55
В понедельник Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке, назвав это "очень тревожным сигналом".
В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Украине заявили о росте числа русскоговорящих
29 сентября, 17:34
 
В миреУкраинаЕлена ИвановскаяООНВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала