УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине

ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за соблюдением прав языковых меньшинств на Украине, сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать заявление уполномоченной по защите госязыка на Украине Елены Ивановской, которая назвала "тревожным сигналом" увеличение числа русскоговорящих граждан.