УВКПЧ продолжит следить за правами языковых меньшинств на Украине

ЖЕНЕВА, 1 окт - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за соблюдением прав языковых меньшинств на Украине, сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать заявление уполномоченной по защите госязыка на Украине Елены Ивановской, которая назвала "тревожным сигналом" увеличение числа русскоговорящих граждан.
"Управление по правам человека отслеживает ситуацию и отчитывается о правах меньшинств на Украине. Мы не публиковали дальнейших докладов по этому вопросу. Однако мы продолжим следить за ситуацией", - заявили в управлении.
В понедельник Ивановская признала, что в стране снова увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке, назвав это "очень тревожным сигналом".
В марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
