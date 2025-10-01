В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине

ООН, 1 окт – РИА Новости. Генсек ООН придерживается позиции, что говорить и учить на родном языке - "неотъемлемое право", заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине.