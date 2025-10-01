В ООН прокомментировали ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине

ООН, 1 окт – РИА Новости. Генсек ООН придерживается позиции, что говорить и учить на родном языке - "неотъемлемое право", заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию с притеснением русскоязычных на Украине.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. При этом она считает это "опасной тенденцией".
"Что совершенно очевидно для генерального секретаря, так это то, что люди имеют неотъемлемое право говорить на своем языке и изучать свой родной язык", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать, как, с позиции генсека, обстоят дела с соблюдением прав русскоязычного населения на Украине.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.