В Омске ребенка зажало дверьми автобуса

ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил по асфальту на глазах у матери в Омске, сообщили в пресс-службе УМВД.

"По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребёнком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребёнок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.