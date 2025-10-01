В Омске ребенка зажало дверьми автобуса

ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил по асфальту на глазах у матери в Омске, сообщили в пресс-службе УМВД.
Инцидент произошел на остановке "Улица Рабиновича" на Красном Пути в Омске 22 сентября около 18.30. Водитель автобуса №33 зажал пятилетнему мальчику ногу дверью и протащил его по асфальту. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Мама с сыном идут к автобусу. Ребенку зажимает ногу закрывшейся дверью. Автобус начинает движение, не смотря на то, что мальчик падает.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребёнком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребёнок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.
Полицейские проводят проверку случившегося. СУСК РФ по Омской области возбуждено уголовное дел по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
