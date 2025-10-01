Рейтинг@Mail.ru
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/omsk-2045564771.html
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса - РИА Новости, 01.10.2025
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса
Водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил по асфальту на глазах у матери в Омске, сообщили в пресс-службе УМВД. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:48:00+03:00
2025-10-01T09:48:00+03:00
происшествия
омск
россия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045564150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2af749d5a813a04896efebe6a521015e.jpg
https://ria.ru/20250926/sud-2044516527.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса
В Омске ребенку зажало ногу дверьми автобуса, мальчика протащило несколько метров по асфальту, сообщили в пресс-службе УМВД.
2025-10-01T09:48
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045564150_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4dc7089756750aa9bf817eada28e85f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
В Омске ребенка зажало дверьми автобуса

Водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил по дороге в Омске

Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 1 окт - РИА Новости. Водитель автобуса зажал ребенку ногу и протащил по асфальту на глазах у матери в Омске, сообщили в пресс-службе УМВД.
Инцидент произошел на остановке "Улица Рабиновича" на Красном Пути в Омске 22 сентября около 18.30. Водитель автобуса №33 зажал пятилетнему мальчику ногу дверью и протащил его по асфальту. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Мама с сыном идут к автобусу. Ребенку зажимает ногу закрывшейся дверью. Автобус начинает движение, не смотря на то, что мальчик падает.
"По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребёнком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребёнок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе.
Полицейские проводят проверку случившегося. СУСК РФ по Омской области возбуждено уголовное дел по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Задержанный - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Приморье арестовали мужчину, угнавшего иномарку с ребенком
26 сентября, 11:08
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала