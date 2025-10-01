В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре

ТУЛА, 1 окт – РИА Новости. Предложение ввести ОГЭ по физкультуре прозвучало на заседании комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.

Миляев подчеркнул, что все высказанные на заседании предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте РФ.