Рейтинг@Mail.ru
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/oge-2045715651.html
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре - РИА Новости, 01.10.2025
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре
Предложение ввести ОГЭ по физкультуре прозвучало на заседании комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, сообщила в среду пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:36:00+03:00
2025-10-01T19:36:00+03:00
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
дмитрий миляев
образование
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042316011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_730052c9560e42eb191e070f4f1793e6.jpg
https://ria.ru/20250925/fizkultura-2044361479.html
россия
тульская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042316011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e2ff7dd85afa62d0c37d22d85ae1a6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тульская область, московская область (подмосковье), дмитрий миляев, образование, общество
Россия, Тульская область, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Миляев, Образование, Общество
В Госсовете предложили ввести ОГЭ по физкультуре

На заседании комиссии ГСР предложили ввести ОГЭ по физической культуре

© РИА НовостиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 1 окт – РИА Новости. Предложение ввести ОГЭ по физкультуре прозвучало на заседании комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области.
Председателем комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" является губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. В четверг он провел заседание комиссии, где обсуждались вопросы, связанные с развитием детско-юношеского спорта в России.
"Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что министерство выдвинуло предложение ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре. Суть предложения - в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру и обязательный экзамен в виде ГТО. Золотой знак - пятерка, как пример, серебряный - четверка и тройка - бронзовый знак. Школьники, освобожденные от занятий физической культурой, смогут сдавать тесты на знание предмета", - говорится в сообщении регионального правительства.
Миляев подчеркнул, что все высказанные на заседании предложения будут использованы при подготовке Совета по спорту при президенте РФ.
Молодые люди играют в компьютерные игры - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре
25 сентября, 17:24
 
РоссияТульская областьМосковская область (Подмосковье)Дмитрий МиляевОбразованиеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала